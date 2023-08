Dropzones deelvoertuigen in Brussel barsten uit hun voegen

In Sint-Gillis, Etterbeek, Sint-Pieters-Woluwe, Koekelberg, Sint-Agatha-Berchem, Jette, Brussel-Stad en Schaarbeek is het sinds deze zomer verplicht om je deelvoertuig in een drop-off zone te parkeren. Gebruikers die hun steps buiten deze zones willen achterlaten, kunnen hun reis niet onderbreken en moeten blijven betalen. Buiten zo’n dropzone parkeren, is in principe dus onmogelijk.