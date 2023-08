Energieprijzen blijven voorlopig stabiel: is het interessant om naar een vast contract over te stappen?

Vergelijk eerst of het wel voordelig is om van contract of leverancier te wisselen, raadt Hernot aan. “Dat doe je best via de CREG Scan. Die kijkt niet alleen naar het aanbod van deze maand, maar naar alle contracten, ook die van de voorbije jaren. Haal de tariefkaart van je huidig contract erbij en kijk naast de naam van je product ook naar de datum waarop je het contract afsloot.” Zo krijg je er het beste zicht op hoe duur of goedkoop je huidig contract eigenlijk is.

Vervolgens moet je de afweging maken of je voor een vast of variabel tarief gaat. De voor- en nadelen hebben we eerder voor je opgesomd.

Beslist? Ga dan op zoek naar het product met zo weinig mogelijk bijkomende voorwaarden en promoties. “Tegenwoordig bieden sommige leveranciers bijvoorbeeld een thermostaat aan bij je contract. Dat lijkt mooi, maar als je na pakweg vier maanden van leverancier wilt veranderen, krijg je afschrijvingstabellen voorgeschoteld omdat je die thermostaat verder moet afbetalen.”