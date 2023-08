Festival Gooik Zomert uitgesteld omwille van het slechte weer

Op vier dagen in de zomervakantie is er Gooik Zomert, een festival op een bijzondere locatie in de gemeente. Het evenement van woensdag 2 augustus wordt verplaatst naar eind augustus. "Het wordt super slecht weer", zegt organisator Gaëlle Saelens. "Er wordt ook veel wind voorspeld en wij werken met tenten. Als het dan hevig waait, is dat niet veilig. En mensen hebben ook niet veel zin om bij regenweer in een tuin te genieten van muziek."