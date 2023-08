150 fietsen vanuit Vorselaar naar oorlogsgebied Oekraïne gestuurd: "Veel wegen zijn kapot dus is er nood aan fietsen"

Vanuit Vorselaar zijn 150 fietsen richting het oorlogsgebied in Oekraïne vertrokken. De actie is een initiatief van de vzw Vorselaarse Hoptimisten die zich inzet voor goede doelen in zowel het binnen- als buitenland. "Tot nu toe hebben we vooral acties georganiseerd voor Afrika, maar nu wilden we eens iets dichterbij huis doen. Door de oorlog die in Oekraïne woedt, wilden we de mensen daar toch een hard onder de riem steken", vertelt Jos Celen van de vzw.