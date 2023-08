Frankrijk begint vandaag met evacuatie van onderdanen en Europese burgers uit Niger

Keert ook Niger zich af van het Westen?

Ex-kolonisator Frankrijk en de Europese Unie hadden de voorbije jaren een flinke voet aan de grond in de zogenoemde G5 van de Sahel: Mauretanië, Mali, Burkina Faso, Tsjaad en Niger. Frankrijk had er militaire operaties om de invloed van de jihadisten in te perken.

Maar in Mali en Burkina Faso zijn intussen staatsgrepen gepleegd en zijn er militaire regimes aan de macht. Beide landen kozen er in de strijd tegen het jihadisme voor om het Westen de rug toe te keren. Mali ging in zee met het Russische huurlingenleger Wagner om het islamistische terrorisme en de gewapende bendes te bestrijden.

Niger gold als een van de laatste bondgenoten van Frankrijk in de Sahel. Maar vorige week vond ook daar een staatsgreep plaats. President Mohamed Bazoum werd gevangen genomen en militairen grepen de macht. De vrees leeft nu dat ook Niger zich afkeert van het Westen en zijn blik voortaan op Rusland richt.