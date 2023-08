Fruitbedrijf Van Hellemont in Meensel-Kiezegem zet fruitafval om in compost voor fruitbomen

Op 2 augustus is het Earth Overshoot Day, de dag waarop alle grondstoffen op aarde voor dit jaar al opgebruikt zijn. We hebben dus meer gebruikt dan we produceren omdat we voedsel verspillen. Bij Fruitbedrijf Van Hellemont in Meensel-Kiezegem wordt alles hergebruikt, zowel het fruit dat licht beschadigd is, als het fruitafval.