Snellere en meer betrouwbare allergietesten dankzij nieuw toestel dat mee ontwikkeld werd door arts van AZ Herentals

Niet alleen in het AZ Herentals zullen deze innovatieve allergietesten gedaan worden, ook in het UZ in Leuven en het Sint-Augustinusziekenhuis in Wilrijk zijn de nieuwe toestellen al te vinden. "Ziekenhuizen zullen de investering bovendien al na enkele jaren terugverdienen, omdat het minder werk vraagt van zorgverleners en er ook minder dure allergenen nodig zijn om de tests te doen." Gorris hoopt om het aantal allergietesten in ziekenhuizen sowieso op te drijven. "In een kleiner ziekenhuis als het AZ Herentals doen we er zo'n 50 per maand, in grotere ziekenhuizen gaat het om een 200-tal", zegt hij. "Maar eigenlijk zijn allergieën onderbehandeld, in het AZ Herentals willen we met deze innovatieve testen dan ook onze expertise versterken."