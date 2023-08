Geen prikkelarme dag op Lokerse kermis, "maar we bekijken het voor volgend jaar"

Vrijdagavond start de Lokerse kermis op de markt. Tijdens de kermisweek zal er geen prikkelarm moment georganiseerd worden voor kinderen en personen met autisme en epilepsie. Zo kunnen ze naar de kermis komen zonder overprikkeld te raken. De muziek staat dan stiller en er zijn geen flitsende lichten. "Er is simpelweg te weinig tijd om dat nu nog te voorzien", reageert schepen van Feesten, Claudine De Waele (Lokaal Liberaal).

"Wij hebben gisteren pas de vraag gekregen om een prikkelarme dag te organiseren en morgen rijden de foorkramers al op", gaat ze verder. "Om zo'n moment te organiseren moeten wij de foorkramers op voorhand kunnen contacteren en dat goed uitwerken met de stadsmedewerkers. Dus het is onmogelijk om dat op één dag te regelen."

"We zullen de vraag meenemen naar volgend jaar want we staan er zeker voor open. We zullen een onderzoek doen om te kijken hoe we dat het best organiseren. Want als die vraag er is, dan is het belangrijk dat we dat ook bekijken", belooft ze.