"Het is te duur, ik kom niet meer naar Antwerpen": gemengde reacties van inwoners en bezoekers over nieuw parkeerbeleid

Ondanks de verschillende infocampagnes van de stad was niet iedereen op de hoogte. "Oei, is er iets veranderd dan?", reageert een onwetende bezoekster. "Oh, ik heb toch op straat geparkeerd en betaald via de app." Nadat we haar vertellen over het nieuwe parkeerbeleid, is ze het niet eens met de maatregelen. "Dat is niet democratisch, de straat is van iedereen. Parkings zijn veel te duur, dus ga ik liever ergens anders parkeren."