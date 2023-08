Grote drukte in Limburgse binnenspeeltuinen dankzij slecht weer: "10 keer zoveel bezoekers als in mei en juni" 

Het is over de koppen lopen in verschillende binnenspeeltuinen in Limburg. Door het slechte weer is het daar nu heel druk. Zo telde speeltuin Tarzan & Jane in Heusden-Zolder afgelopen maand dubbel zoveel bezoekers als in juli vorig jaar. Arenal in Lommel merkt zelfs 10 keer zoveel bezoekers in hun trampolinepark als tijdens mei en juni.