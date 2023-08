Werken aan de jachthaven Oudenaarde van start: "Vernieuwing is noodzakelijk"

In een oude Scheldearm net buiten het stadscentrum van Oudenaarde ligt de jachthaven, of de passantenhaven. Over een lengte van 550 meter kunnen boten aanmeren en overnachten. Jaarlijks meren er zo'n 1.500 vrijetijdsschippers aan. Nu wordt deze toeristische trekpleister dus opgewaardeerd. Liliane Stinissen van de Vlaamse Waterweg: "We voeren vanaf vandaag werken uit in en rond de haven. Als eerste leggen we een nieuwe oeververdediging aan om de stabiliteit in de toekomst te verzekeren. Er komt ook een nieuwe slipway waar boten te water gelegd kunnen worden."