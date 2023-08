Koning Filip met Eléonore in Spanje voor herdenking Boudewijn, prinses Delphine naar Ukkel: "Koester bewondering voor hem"

Delphine noemde de foto's "treffend". "Het is voor mij heel belangrijk om een lid van mijn familie, voor wie ik veel bewondering koester, te herdenken. Ik ben heel fier dat ik hem kan eren in de gemeente waar ik woon", wilde Delphine kwijt.



Ze vertelde dat ze met vrienden in Frankrijk was toen ze Boudewijns overlijden vernam. "Die aankondiging heeft me getekend. Ik was gechoqueerd, omdat hij veel te jong is overleden."