In Hasselt kunnen kinderen ook naar de wellness: "Ideale gezinsactiviteit met dit weer"

Een wellness die kinderen toelaat is eerder uitzonderlijk, maar voor Elisa was het een logische keuze. "In begin verklaarden ze me gek. Maar ik ben pedagoog van opleiding en ik wou iets doen wat zowel voor ouders als voor kinderen leuk is om te doen. Kinderen vinden water altijd leuk en een sauna is ontspannend voor de ouders, dus een ideale combinatie."