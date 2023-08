Loods op industrieterrein in Hamont uitgebrand 

De brand in de loods van metaalbouwbedrijf Van Vlierden in de Industriestraat in Hamont is maandagavond rond 23.30 uur ontstaan. Omdat het een hevige uitslaande brand was, riep de brandweer van Lommel de hulp in van enkele andere korpsen uit de provincie. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere gebouwen in de buurt. Niemand raakte gewond. De loods is volledig vernield.

"De brand is achteraan het pand ontstaan, er was meteen veel rook- en waterschade", vertelt waarnemend burgemeester Tom Cox (CD&V). "Er is zware schade aan de productie- en metaalbewerkingsmachines. De eigenaar was op het moment van de brand op vakantie, het is nog onduidelijk wat er nu met de loods zal gebeuren."