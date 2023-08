Voedingsprijzen in supermarkten blijven hoog, ondanks dalende prijzen van grondstoffen en energie: "Dit valt niet uit te leggen"

Het enige positieve dat Testaankoop deze maand naar eigen zeggen vaststelt, is dat door de afremmende inflatie de prijzen ten opzichte van vorige maand min of meer stabiel blijven. De organisatie schat in dat een gezin van 2 personen in juli gemiddeld 531 euro uitgaf in de supermarkt. Dat is maar 1 euro meer dan voor dezelfde kar vorige maand, maar wel nog altijd 71 euro meer dan een jaar geleden.