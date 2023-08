Jan stelt verzameling dierentuinspeelgoed en -boeken tentoon in Kessel-Lo: Zot van Zoos

In de ateliers Minnoye in Kessel-Lo heeft Jan Van Engelghem zijn hele collectie dierentuinspullen uitgestald. Voor zijn 70ste verjaardag had zijn vrouw de ruimte gehuurd. “Ik was dus wel verplicht om iets te doen met mijn collectie”, aldus Jan. Al van kindsbeen af is hij in de ban van dierentuinen over de hele wereld.