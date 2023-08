Kunstkring Het Atelier uit Keerbergen organiseert elke dinsdag schilderen in open lucht

"Vandaag zijn we begonnen aan de Botermolen in Keerbergen en volgende week gaan we bijvoorbeeld aan het meer schilderen. Ons voorbeeld om in open lucht te schilderen is Vincent Van Gogh. Hij deed het en nu doen we het ook hier in Keerbergen. In de loop van het jaar werken we altijd binnen. Hier is het licht anders, er zijn verschillende kleuren groen, je leert andere mensen kennen en buiten werken is gewoon totaal anders dan binnen. Het is allemaal gratis en het is leuk om met mekaar te communiceren, ook om van mekaar te leren. Iedereen werkt met zijn eigen materiaal. Dat kan aquarel zijn of acryl. Iedereen is welkom, ook al kom je voor de eerste keer. We doen het elke dinsdag van augustus", besluit Agnes Van Camp van Het Atelier.