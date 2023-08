Laatste frituur in centrum van Meise sluit de deuren: "Straks is er niks meer"

Wat de toekomstige functie van het pand zal worden is voorlopig nog niet helemaal duidelijk. “Vermoedelijk zal het een appartementsblok worden met een handelsruimte onderaan”, weet schepen van Lokale Economie Jorn Lathouwers (LB+) te vertellen. Wel is een plan in de maak om opnieuw horeca en detailhandel aan te trekken in de centra van Meise en Wolvertem. “Zo gaan we reglementering maken over de hoogte van plafonds en de grootte van de ramen op het gelijkvloers”, klinkt het. “Plaatsen in dorpskernen die zonnig zijn gelegen, willen we bijvoorbeeld voorbehouden voor een terras voor een horecazaak.” Het plan zou begin volgend jaar klaar moeten zijn.