Drie voormalige danseressen klagen Lizzo aan wegens seksueel wangedrag: "Dit gaat in tegen alles waar Lizzo publiekelijk voor staat"  

De Amerikaanse zangeres - bij ons vooral bekend om haar hits "Juice" en "About damn time" - zingt vaak over bodypositivity. Toch zou ze in de praktijk niet altijd even positief spreken over de lichamen van haar dansers. Zo zou Lizzo vragen gesteld hebben over "de toewijding" van een danseres en haar hebben uitgescholden omdat ze lui was. De danseres interpreteerde dat als een opmerking over haar gewichtstoename.