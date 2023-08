Medewerkster van Zweeds consulaat in Turkije zwaargewond na aanval

In verschillende landen in het Midden-Oosten werd de afgelopen weken geprotesteerd tegen koranverbrandingen die in Zweden en Denemarken plaatsvinden. In Irak werd er zelfs brand gesticht in de Zweedse ambassade in Bagdad en werd de Zweedse ambassadeur het land uitgezet.



Zweden veroordeelt elke vorm van islamhaat, maar verdedigt tegelijkertijd het grondwettelijke recht op vrijheid van meningsuiting. Denemarken en Zweden bekijken hoe ze kunnen tussenkomen, zonder de vrijheid van mening aan te tasten. Zweden verhoogde ook de waakzaamheid voor terrorisme na verschillende incidenten met korans.