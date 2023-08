Mobiliteitsexpert Dirk Lauwers vreest "waterbedeffect" door nieuw parkeerbeleid in Antwerpen: "Minder verkeer in de binnenstad, maar meer erbuiten"

"Het is een eerste stap om orde te gaan brengen in de chaos. Dat hebben ook al veel andere steden in Europa gedaan", zegt Dirk Lauwers, professor Stedenbouw en Ruimtelijke Planning aan de Universiteit van Antwerpen.

"Het is duidelijker voor iedereen. Ook voor bezoekers is het niet fijn om te zoeken naar parkeerplaats. De routes en de vrije plaatsen in parkeergarages zijn goed aangeduid. Maar er is wel een gevaar voor een "waterbedeffect". In de binnenstad zal er minder verkeer zijn om een parkeerplaats te zoeken, maar mensen die echt op straat willen parkeren, gaan dan in de omliggende wijken zoeken."