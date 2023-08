Moorslede waarschuwt voor Aziatische hoornaar in park

Enkele imkers waren al enkele dagen op zoek naar een nest van Aziatische hoornaars in het park. Aan de hand van de vliegrichting van de wespen zijn ze het nest op het spoor gekomen. Imker Ingmar Clarysse: "Het is goed mogelijk dat er nog meer nesten in het park zitten. Normaal gezien is de Aziatische hoornaar niet gevaarlijk. Maar als je per ongeluk op een nest zou trappen, kunnen ze wel aanvallen. Maar je moet toch altijd opletten. Daarom vind ik het goed dat we de mensen waarschuwen om weg te blijven uit het deel van het park waar het nest zich bevindt."