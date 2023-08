Mysteries van Vlaanderen: kan de laatste wens van de kasteelheer van Beauvoorde nog in vervulling gaan? (deel 1)

In 1875 koopt jonkheer Arthur Merghelynck, toen amper 22, het vervallen kasteel Beauvoorde gelegen in het schilderachtige dorpje Wulveringem in de Westhoek. Merghelynck is een romanticus en renoveert het kasteel zoals het er volgens hem in de 17e eeuw uitzag. Hij verzamelt een collectie meubels en kunstwerken én siert daarmee iedere kamer in het kasteel. Rondom het slot laat hij een Frans-Engels park aanleggen.