Opgevist houten beeld blijkt afkomstig van Nederlands oorlogsschip uit 17e eeuw: "Bedoeld om vijanden bang te maken"

Voor de kust van het Nederlandse Waddeneiland Texel haalden vissers vorig jaar een unieke vondst boven water. Tussen de gevangen garnalen zat een perfect bewaard houten beeld van een krijger.

"We krijgen duizenden stukken hout aan boord. Er zaten maar twee seconden tussen of ik had het overboord gegooid. Tot een gezicht me aankeek", vertelde visser Victor Ayal vorig jaar aan NH Nieuws.