Betekent dit kwakkelweer ook een kwakkeljaar voor boeren? Dit verwacht de Boerenbond

Voor wie nu al vreest voor duurder brood: over de graanprijs maakt Van Oost zich momenteel niet te veel zorgen. "Die wordt grotendeels bepaald door de wereldmarkt. Vorig jaar zaten we met extreem hoge graanprijzen. Toen gingen we naar 350 euro per ton. Maar vandaag ligt die prijs op 200 euro per ton, dat is eigenlijk heel normaal."