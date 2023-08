Politiewagen belandt op zijkant aan luchthaven in Deurne

Vanmiddag is een politiewagen op zijn zijkant beland in Deurne. Wellicht is de bestuurder uit de bocht gegaan aan het rondpunt, aan de luchthaven. Er zaten twee politieagenten in het voertuig. Een buurtbewoner hielp om de twee inzittenden uit de wagen te halen. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval is gebeurd, maar volgens buurtbewoners waren de agenten een scooter aan het achtervolgen. Die is volgens getuigen kunnen ontkomen via de fietsostrade vlakbij.

Later meer.