Bassist van Brutus: "Rammstein drie keer in uitverkocht Koning Boudewijnstadion alsof er niets gebeurd is, dat ligt bij mij heel moeilijk"  

In de augustusaflevering van de podcast "Zware klap" komt ook minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) aan bod, zelf liefhebber van metal en hardrock, maar niet van Rammstein. "Als je de beschuldigingen leest, dan is dat niet min: verkrachting en spiking (een verdovend middel in een drankje doen, red.) Uiteraard is iedereen onschuldig tot het tegendeel bewezen is. De Duitse justitie neemt dit heel ernstig en brengt hopelijk snel duidelijkheid."

Toeschouwers moeten zelf uitmaken of ze Rammstein nog willen zien of niet, vindt Van Quickenborne: "Het feit dat er zoveel kaarten ter beschikking worden gesteld is wel een bewijs dat er veel mensen zijn met een moreel kompas. Die zich afvragen: moeten we wel zoveel betalen om die man te gaan zien?"