Regenweer houdt mensen massaal weg uit openluchtzwembad in Wetteren: "Nooit gedacht om te sluiten"

De hoogzomer lijkt erg ver weg. En dat is te zien in het openluchtzwembad van Wetteren. Slechts 20 mensen per dag komen nog zwemmen, in vergelijking met de 2.000 per dag tijdens de warme dagen in juni is dat een schril contrast. "Vandaag is er nog niemand", zuchten de medewerkers van de Warande. "En dat is al weken zo, het is triestig."