Rijrichting in drie straten in Antwerpse wijk Kiel vanaf september opnieuw omgedraaid: "Meer nadelen dan voordelen"

De rijrichting in de drie straten in het winkelhart van de Antwerpse wijk Kiel zal vanaf september weer omgedraaid worden. Het gaat over de rijrichting in de Abdijstraat, de De Bosschaertstraat en de Pieter Génardstraat. Begin februari besliste het stadsbestuur om voor een proefproject de rijrichting van de drie straten om te keren om te kijken of het de doorstroming van het verkeer dan zou verbeteren. Maar na een evaluatie bleek dat die maatregel het probleem niet oplost.