Bizarre vondst in brievenbussen in Schoten: spuit met "sperma" en korte boodschap

De politie in Schoten heeft meldingen gekregen voor een bizarre vondst in de brievenbus. Verschillende inwoners hebben een spuit in hun brievenbus gevonden die gevuld was met een vloeistof die gelijkt op sperma. Er zat telkens ook een korte boodschap bij. Ondertussen heeft de politie al zo'n zevental meldingen binnengekregen.