Taxibedrijf uit Sint-Niklaas vraagt andere standplaats na vijf ongevallen in drie maanden

Nu is de situatie ook gevaarlijk voor klanten die in- en uitstappen, want de instapplaats ligt op de rijbaan. "Gelukkig is het telkens bij blikschade gebleven. Er zou maar eens iemand moeten uitstappen net op het moment dat een vrachtwagen zou indraaien...", reageert De Belder nog.

"We hebben al samen met de stad gezocht naar andere locaties, maar er is nog geen beslissing genomen", klinkt het. "We begrijpen dat het niet van de ene op de andere dag geregeld zal zijn, maar hopen wel dat er een eventuele noodoplossing kan gevonden worden."