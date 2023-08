Tele-Onthaal zoekt nieuwe vrijwilligers in Oost-Vlaanderen

"We zijn op zoek naar extra luisterende oren", vertelt Stefaan Maes, directeur Tele-Onthaal Oost-Vlaanderen. "We hebben jaarlijks 22.000 oproepen in de provincie, dus de rechtstreekse lijn blijft belangrijk. Maar ook de chatfunctie moet bemand worden."

De vrijwilligers kunnen zich aanmelden voor een lessenreeks die start in oktober. "De vrijwilligers staan in rechtstreeks contact met de mensen die hulp vragen, dus het is belangrijk dat zij op een gepaste manier reageren. De opleiding is ook een stukje selectie: we willen de juiste mensen op de juiste plek."