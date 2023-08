Thuisverpleegkundigen in Oostende trekken aan de alarmbel: “door het mobiliteitsplan kunnen wij onze job niet deftig uitvoeren”

Een bijkomend probleem voor zorgverstrekkers is dat hun parkeertijd in het centrum van Oostende beperkt is. “Wij krijgen constant boetes, omdat we maximum 20 minuten krijgen om ergens te parkeren, maar we kunnen niet garanderen dat onze zorg maar 20 minuten duurt”, meent Sabrien. “Wij kunnen onmogelijk op tijd werken, wij werken met mensen.”