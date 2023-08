Toxicologisch onderzoek bevestigt: overlijden in woonzorgcentrum Corsala in Beringen van natuurlijke aard 

Bijkomend toxicologisch onderzoek heeft bevestigd dat de bewoner van woonzorgcentrum Corsala in Beringen afgelopen vrijdag overleden is aan een natuurlijke oorzaak. Gisteren kon een autopsie daar nog geen uitsluitsel over geven. Nu is die conclusie er wel. "De resultaten van het bijkomend toxicologisch onderzoek zijn geruststellend. We klasseren het als een natuurlijk overlijden", vertelt Katrien Truyen van het Limburgs Parket.