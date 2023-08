Twee cannabisplantages in open natuur opgerold in Maasmechelen

Opmerkelijk genoeg waren de beide plantages opgezet in open lucht. Ze waren ingericht in de open natuur, op een weiland achter struikgewas. Dat is volgens het team Opsporingen van de politie uitzonderlijk. Het is al twee jaar geleden dat nog eens een plantage in open lucht opgerold werd. Op bevel van Parket Limburg werden de planten ondertussen vernietigd. Het onderzoek naar de kwekers loopt nog. De lokale politie vraagt dat iedereen die zulke plantages in open natuur aantreft, contact met hen opneemt.