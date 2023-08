Uren vertraging, lege brandstoftank en het verkeerde adres: de helse tocht van chiro Wacko uit Anderlecht

Na tien leuke dagen in Burg-Reuland, aan de Duitse grens in de provincie Luik, hadden de 180 leden en leiders van chiro Wacko zich het einde van hun kamp anders voorgesteld. Een deel van hen kwam pas thuis om half twee 's nachts en niet in de late namiddag zoals gepland. Nog voor het vertrek naar huis liep het al fout. "Kort na de middag kregen we te horen dat onze bussen een halfuur later zouden komen", vertelt leider Ruben D'Hoore. "Maar uren later waren de bussen er nog altijd niet en we wisten ook niet wat er aan de hand was, er was geen communicatie. Rond half acht waren de bussen dan toch eindelijk aan onze kampplaats."