Vanaf 1 oktober boetes voor wie in Brussel vuilniszak buiten de toegestane tijden op de stoep zet

Net Brussel erkent dat de twee-urenregel lastig kan zijn, maar benadrukt de noodzaak. “Dit is het beste evenwicht”, volgens woordvoerder Adel Lassouli. Vóór die tijd afval buiten zetten mag niet van de gemeenten omdat er dan al vroeg pollution visuele is. Na 22.00 u afval buiten zetten, betekent dat de diensten tot diep in de nacht in de weer zijn met de ophaling, wat zou zorgen voor geluidshinder.