Vandalen bekladden scoutslokalen en caravan in Kampenhout, politie zoekt daders: "Wij nemen dit heel ernstig"

De politie is op zoek naar een of meer vandalen die de lokalen van Scouts Nederokkerzeel hebben beklad met onder andere een hakenkruis in zwarte graffiti. Ook wat verderop is een residentiële caravan beklad met een hakenkruis. Of de twee feiten aan elkaar gelinkt zijn, wordt nog onderzocht. Buurtbewoners van de camping vermoeden dat het incident daar een vorm van racisme is tegenover de Afrikaanse bewoner van de caravan.