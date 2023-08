Vandalen vernielen podiumzeil van festival Helden in het Park in Eeklo

Maandagochtend stelden medewerkers van het festival Helden in het Park vast dat enkele zeilen aan het podium in het Heldenpark vernield waren. Vier donderdagen in de zomer organiseert muziekclub N9 uit Eeklo er gratis concerten. Op vrijdag was het zeil nog intact, dus is het vandalisme afgelopen weekend gepleegd.

Voor de organisatie is het een financiële aderlating: “Dit zijn kosten die er voor ons echt niet bij kunnen”, zegt Bert Cambier van muziekclub N9. “We zijn een gratis festival dat het moet hebben van inkomsten uit drankverkoop. Vorige week was het slecht weer en waren de inkomsten niet denderend. Dus dit ziet er niet goed uit voor onze financiën.”

De politie is intussen een buurtonderzoek gestart en de organisatoren lanceerden via sociale media een oproep naar getuigen. Ook komen er extra camera's om nieuwe incidenten de komende weken te vermijden. Helden in het Park loopt nog tot en met 17 augustus, telkens op donderdagavond, in het Heldenpark in Eeklo.