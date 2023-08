Brand op vrachtschip in Nederland lijkt na een week gedoofd, "maar kan opnieuw oplaaien"

Gisteren is het vrachtschip aangekomen op zijn nieuwe locatie, namelijk zo'n zestien kilometer ten noorden van de Waddeneilanden Schiermonnikoog en Ameland. Daar ging een team specialisten aan boord voor een eerste inspectie. Deze locatie is volgens onder meer Rijkswaterstaat en bergingsbedrijven een betere uitgangspositie "die past bij de verschillende scenario’s en de verwachte weersomstandigheden". Ook het andere scheepvaartverkeer heeft hier het minste last van, meldt Rijkswaterstaat voorts.



Maar het is een tijdelijke locatie want het schip zal uiteindelijk in een haven moeten aanmeren. Waar en wanneer het naar zijn definitieve locatie gaat, is nog niet duidelijk. "Dit is mede afhankelijk van de situatie aan boord van het vrachtschip, de verwachte weersomstandigheden en een beschikbare haven met de juiste faciliteiten", verduidelijkt Rijkswaterstaat.