Vandaag is Earth Overshoot Day: voor dit jaar is onze aarde "opgebruikt", al is er ook een lichtpuntje 

Ook natuurorganisatie WWF stelt vast dat de achteruitgang is stilgevallen. "De transitie (naar een koolstofarmer en duurzamer systeem, red.) is wel degelijk aan het gebeuren", beaamt beleidsmedewerker klimaat Koen Stuyck. "Het is niet zo dat er niets gebeurt. Er worden heel veel maatregelen genomen, er wordt weer in de natuur geïnvesteerd, de energievoorziening wordt gedecarboniseerd."

Toch noemt Stuyck het allemaal "te weinig". "Als de aarde een appelboom is, eten we niet enkel de appels op, maar hakken we in feite de hele boom om. We overschrijden de limieten van onze planeet. Dat is niet houdbaar." We putten de aarde uit, waarschuwt het WWF, waardoor op termijn de voedselproductie in gevaar kan komen.