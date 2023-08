Werken starten aan middendijk tussen "Blinker" en "Stinker" in Damme, Brugge en Knokke-Heist

In 2018 raakte de middendijk tussen het Leopoldkanaal en het Schipdonkkanaal verzwakt na een dijkbreuk. "Verschillende delen van de middendijk zijn daardoor beschadigd", legt Liliane Stinissen van de Vlaamse Waterweg uit. "We moeten de nodige herstellingswerken uitvoeren tussen de uitwateringskokers in Heist en de Sifonbrug in Damme.

"Het is moeilijk te zeggen hoe de dijkbreuk is ontstaan. Het zal een combinatie van milieugerelateerde oorzaken zijn geweest. Denk maar aan holen van dieren, erosie, het afsterven van bomen of regenval. We gaan de dijk nu opnieuw verstevigen, zodat er in de toekomst geen verdere problemen kunnen ontstaan."