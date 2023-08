Nieuwe fel knipperende logo op kantoorgebouw van mediaplatform X (het voormalige Twitter) is al verwijderd

De stad kreeg in een mum van tijd 24 klachten binnen. Klachten die blijkbaar ook tot bij de X-top geraakt zijn, want vandaag blijkt dat het logo - even snel als het kwam - opnieuw verdwenen is.

"Vanochtend hebben bouwinspecteurs toegezien op het verwijderen van de structuur", citeert persagentschap Reuters een mail van de afdeling Bouwinspectie van de stad. "De eigenaar van het pand zal een vergoeding krijgen voor de niet toegestane installatie van de verlichte structuur."

X-eigenaar Elon Musk en CEO Linda Yaccarino hebben nog niet gereageerd. Het is voorlopig dus afwachten of het logo - net als de betalende blauwe vinkjes destijds - binnenkort een come-back zal maken of niet.