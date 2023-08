Zelfde wolkenkrabber in Moskou getroffen door nieuwe droneaanval

"Verschillende drones zijn vannacht neergeschoten, maar één drone vloog in dezelfde toren in het Moskou-Citycomplex (zakenwijk, red.)", zei Sobjanin op berichtendienst Telegram. Hij heeft het over de toren waar afgelopen zondag ook een drone tegenaan was gevlogen. De andere drones zouden zijn neergehaald door het luchtafweersysteem.