Zwin Natuur Park in Knokke-Heist pakt uit met wandelgids voor blinden en slechtzienden

De nieuwe gids start met een grondplan van een deel van het Zwin, in reliëf, waar een parcours op uitgestippeld is. Wanneer blinden en slechtzienden dat parcours volgen, wordt er gevraagd om op een vijftal punten even halt te houden. Bij elke stopplaats hoort extra uitleg, een voelprent bijvoorbeeld van één van de dieren of planten in het zwin. Maar in de gids staat ook telkens een QR-code, die op de pagina is aangeduid met een tekst in braille. Blinden en slechtzienden kunnen die scannen met hun gsm en krijgen dan meer informatie te horen over de geschiedenis van het park of over de fauna en flora die je er terug vindt.