400 scouts ziek door hitte op openingsdag van de Wereldjamboree in Zuid-Korea: "Geen Belgen"

Een groep scouts en gidsen uit Asper is goed aangekomen op de jamboree. "Het is hier heel warm weer, maar we hebben onze tenten perfect kunnen opzetten. We hebben eigenlijk geen problemen gehad. We hebben veel kennis gemaakt met scouts uit andere landen. We zijn ook naar de openingsshow gegaan", reageert Matijs De Brabandere uit Asper.

De weersomstandigheden voor de komende dagen zouden gunstig zijn. "De Koreaanse organisatie heeft ons verzekerd dat er voldoende draineringswerken worden uitgevoerd om het terrein klaar te maken. Ze garanderen de veiligheid voor alle deelnemers", benadrukt Jan Van Reusel, woordvoerder van Scouts en Gidsen Vlaanderen.

De Wereldjamboree is het grootste internationale jeugdkamp ter wereld. Sinds 1920 wordt het om de vier jaar in een ander land georganiseerd.