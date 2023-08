5 verdachten aangehouden na onderschepping van bijna 1 ton cocaïne in haven van Antwerpen

In Antwerpen zijn 5 mannen door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van cocaïnesmokkel. Ze werden opgepakt bij een huiszoeking in een loods aan de Boomsesteenweg in Aartselaar. De federale gerechtelijke politie trok naar de loods, nadat maandag 982 kilo cocaïne was onderschept in de haven van Antwerpen. Dat gebeurde in samenwerking met de havendiensten en de douane. De drugs waren verpakt in verschillende sporttassen en werden in beslag genomen.

De 5 verdachten zijn 3 Belgen, een Nederlander en een Moldaviër. Ze zijn tussen 19 en 53 jaar oud. Vrijdag verschijnen ze voor de raadkamer, die beslist of ze daarna nog in de cel moeten blijven.