Sluis van Ooigem drooggelegd om 50 jaar oude bouwwerk te kunnen vernieuwen

Er is aan een oplossing gewerkt om de bedrijven die langs het kanaal liggen toch beperkt te kunnen bevoorraden. "Een deel van de trafieken zal met vrachtwagens vervoerd worden, de rest zal via de terminal in Wielsbeke gaan", legt Chris Danckaerts uit.

"Vanuit Wielsbeke liggen schepen klaar om ze verder richting het kanaal Roeselare-Leie te brengen. Zo zal het transport zoveel mogelijk via de binnenvaart blijven gebeuren. Het is onze ambitie om de bedrijven langs het kanaal via de binnenvaart te bevoorraden, ook in de toekomst", besluit Danckaerts.