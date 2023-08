500 Vlaamse jongeren naar Wereldjongerendagen in Lissabon: grootste delegatie van laatste decennium

Gisteren is in Lissabon het grootste festival van deze zomer van start gegaan. Ruime een miljoen jongeren zakken deze week af naar de Portugese hoofdstad voor de Wereldjongerendagen. Dit jaar is er ook een ruime delegatie uit Vlaanderen: met ruim 500 jongeren is het de grootste delegatie van het voorbije decennium.

Gisteravond was er het openingsfeest. Marijke Lippens uit Rijkevorsel heeft ervan genoten: "Het was speciaal hoe druk het was, ik ben festivals gewoon, maar dit niet. Het is zo fijn om te zien hoeveel mensen dit bijeen brengt."

Ook Kyrill De Pauw uit Aalter is enthousiast: "In elk gesprek dat ik voer, voel ik wel een vorm van liefde, van God, een gevoel dat we soms kwijtraken. In momenten als deze vind ik het opnieuw en dat sterkt me."

Limburgers Jorge en Robbe zijn naar de wereldjongerendagen gekomen dankzij priester Wim, die nu in Zonhoven pastoor is en vroeger als kapelaan in Herk-de-Stad actief was. Zij zijn blij met die unieke kans en dat ze zo kunnen deelnemen aan de Wereldjongerendagen.