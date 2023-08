92-jarige Truike uit Lanaken is al 50 jaar "kookbomma" op Chirokamp: "Ik schil vooral patatjes"

Truike, volluit Gertrude, Vincken is al jarenlang een vaste waarde bij Chiro Meilach. 50 jaar geleden ging ze voor het eerst als kookouder mee op kamp met de Chiromeisjes. "Mijn dochter was op kamp met de Chiro en ik ging eens een zondag op bezoek. Toen zag ik dat er maar één moeder mee was om te koken, en het was te veel voor haar. Ze vroeg mij dus om het jaar erna mee te komen."

Sindsdien doet ze niet anders. Ondanks de mooie leeftijd van 92, doet ze vandaag ook nog heel wat op het kamp. Deze zomer zijn de Chiromeisjes in Mol. "Koken doe ik niet veel meer, dat kan ik niet meer", vertelt Vincken. "Maar ik was nog af en ik schil vooral patatjes."